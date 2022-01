VN haalt standbeeld van ‘het beest uit Openbaring’ weg

New York

Voorbijgangers die over het plein voor het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN) liepen, hebben maar kort kunnen genieten van het standbeeld. Het veelkleurige kunstwerk is een kruising tussen een jaguar en een adelaar. Het was sinds november te bewonderen.

Sommige kritische christenen vergeleken het beeld met het beest uit de eindtijd, verwijzend naar bijbelteksten uit Openbaring en Daniël. Volgens woordvoerder van de secretaris-generaal Stéphane Dujarric was de kritiek geen reden om het beeld weg te halen, maar was het de bedoeling dat het beeld maar tijdelijk te zien zou zijn.

