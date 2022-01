Justin Welby: ‘Leven met verschillen: dat voorbeeld moeten we aan de wereld geven’

Justin Welby, leider van de anglicaanse kerkfamilie, kijkt vooruit naar 2022. Een jaar waarin de ruziënde familieleden elkaar weer zien, van over de hele wereld: hoe loopt dat af? Welke hoop heeft hij voor nieuw leven in de Engelse kerk? En hoe laat hij de stem van de kerk horen in de samenleving?

Zakenblad Fortune zette hem dit voorjaar op plek zeven van de ‘vijftig grootste leiders van de wereld’. ‘Als leider van de Anglicaanse Kerk stuurt Justin Welby in de kerk en in de maatschappij aan op verandering op velerlei gebied.’ Hij spreekt zich uit over klimaatverandering. Regelmatig heeft hij stevige kritiek op de regering, als het gaat om sociale voorzieningen of de brexit. Hij was er bij het uitbreken van de pandemie snel bij om online diensten te stimuleren.

uit de olie naar het ambt

Justin Welby (geboren 1956 in Londen, donderdag werd hij 66 jaar) is sinds 2013 aartsbisschop van Canterbury, geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk van Eng..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .