Wil je door Jezus gered worden? Elon Musk: ‘Waarom niet?’

Elon Musk gelooft naar eigen zeggen net als Einstein meer in de ‘god van Spinoza’ - de zeventiende-eeuwse filosoof die vaak als atheïst wordt gezien. In een podcast van de Amerikaanse christelijke satirische website The Babylon Bee vertelde de man achter Tesla en SpaceX over zijn anglicaanse opvoeding in Zuid-Afrika en zijn eigen overtuigingen.

Jupiter (VS)

Toen hij zelf de Bijbel ging lezen, ontdekte hij dat daar veel in staat wat hij tijdens de zondagsschool als kind nooit heeft geleerd. ‘God is echt van gedachten veranderd van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament!’ De manier hoe de Bijbel eindigt, met het boek Openbaringen, bevredigt hem niet. ‘We zouden een boek kunnen gebruiken na Openbaring. Dat is geen happy end!’

Daarnaast sprak Musk zich uitgebreid uit over ‘wokeness’ (het besef dat er in de wereld ongelijkheid bestaat op basis van huidskleur, afkomst, religie, geslacht en het streven iedereen rechtvaardig te behandelen). Volgens hem is dit een ‘virus’ dat leidt tot een ‘humorloze samenleving’.

