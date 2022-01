Getijdenboek Tussen Kunst en Kitsch heeft waarde van een ton

In het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch is woensdagavond een belangrijke vondst gedaan. Een gebedenboek uit 1488, ook wel getijdenboek genoemd, blijkt 100.000 euro waard te zijn. Volgens Bas Hesselink, expert op het gebied van oude boeken, handschriften en prenten, is het gemaakt door de ‘meester van de zwarte ogen’, een aanduiding voor de schilder waarvan de naam onbekend is.

Het boek van perkament komt uit de erfenis van de schoonvader van degene die het naar de opnames had meegenomen. Haar schoonvader, een verzamelaar, had het getijdenboek op een veiling gekocht. Zo’n boek werd gebruikt in het klooster, zodat op elk uur van de dag duidelijk was welk gebed er moest worden uitgesproken. Behalve een kalender en gebeden staan er ook miniatuurschilderingen in. Het exemplaar uit de uitzending komt uit de St. Gomaruskerk in Enkhuizen.

In het programma worden vaker kostbare vondsten gedaan. Het duurste object is het schilderij Het Kantwerkstertje van Joost van Geel, dat in 2011 werd getaxeerd op 250.000 euro. Het getijdenboek staat op de vijfde plaats, samen met een schilderij van Adriaan de Lelie.

