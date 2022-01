Bijbelse namen opnieuw populair: Noah en Lucas scoren hoog

Leiden

Elk jaar presenteert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een top 10 met namen die in het afgelopen jaar het meest aan baby’s zijn gegeven. Opvallend is het rijtje populaire jongensnamen. De Bijbelse namen Noah, Lucas, Sem, Daan en Levi staan in de top 5. In het lijstje van populaire meisjesnamen wordt geen Bijbelse namen meer genoemd, terwijl Eva en Sara vorig jaar nog in de top 10 stonden.

De Sociale Verzekeringsbank baseert het namenlijstje op de 177.473 kinderen die tot november 2021 geboren zijn. Omdat de SVB ieder kwartaal kinderbijslag uitkeert, hebben zij inzichtelijk welke namen baby’s krijgen.

Johannessen en Maria’s met pensioen

Net zoals in 2019 en in 2020 staat de jongens..

