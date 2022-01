‘Je kunt homo’s in de kerk niet langer laten wachten’

Utrecht

Het is zo’n zes jaar geleden dat een zuster in de gemeente die lesbisch is voor het eerst de vraag stelde, vertelt Melanie Knieriem, kerkenraadsvoorzitter van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Utrecht-Noord-West. ‘Welk standpunt had onze gemeente over relaties met mensen van hetzelfde geslacht?’ Het bracht in de Opstandingskerk een gesprek op gang, dat nu officieel wordt afgesloten met een standpunt: de gemeente zal een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht op dezelfde manier behandelen als een huwelijk tussen man en vrouw. Daarnaast mogen mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht nu ook toetreden tot de kerkenraad.

