GKv in Utrecht geeft zegen aan homohuwelijk

Utrecht

Dat bevestigt kerkenraadsvoorzitter Melanie Knieriem. Het besluit is half december door de kerkenraad genomen, en deze week is de gemeente hierover ingelicht. Naast het feit dat twee mensen van hetzelfde geslacht nu hun huwelijk kunnen laten inzegenen in de Opstandingskerk, zijn ook de ambten opengesteld voor mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

Knieriem weet dat haar gemeente een van de eerste binnen het kerkverband is die hier officieel beleid van maakt. ‘Maar ik weet dat er ook kerken zijn waar dit in de praktijk al gebeurt, waarbij het beleid dan is dat alles per geval wordt bekeken.’ De classis Utrecht is van het besluit op de hoogte gesteld. ‘We voeren het gesprek hierover al zo’n zes jaar, e..

