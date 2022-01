Pearl Jozefzoon: ‘God staat niet op losse schroeven, er is altijd nog die Liefde die niet opeens weggaat’

‘Bij houvast denk ik aan iets onwankelbaars. Sinds mijn jeugd zijn dat bepaalde mensen geweest. Mijn moeder was een alleenstaande ouder van zes kinderen. Ik weet niet beter dan dat onze ‘tantes’ uit de kerk bijsprongen voor speelgoed of kleding. Ook nu ik zelf de afgelopen twee jaar door een moeilijke periode ging met een scheiding en de coronacrisis, gaven mensen houvast. Als ik mijn moeder of mijn zus bel, dan weet ik: die gaan voor mij tot het uiterste. Stuur ik een appje in de bijbelkring-app, dan staat er kort daarna iemand voor mijn deur om te helpen met koken, of het in elkaar zetten van een meubel. Dat is praktische houvast. Er is ook geestelijke houvast, maar ik kan dat niet zo goed van elkaar loskoppelen, want Gods liefde wordt..

