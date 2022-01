Hoe John Wijngaards van binnenuit de kerk probeert te veranderen. ‘Oude vooroordelen tegen vrouwen’

De Rooms-Katholieke Kerk houdt ‘oude vooroordelen tegen vrouwen’ in stand, zegt John Wijngaards. Met zijn onderzoeksinstituut in Londen probeert hij verandering op gang te brengen, want dat is ‘onontkoombaar’.

Londen

‘Als student zijn mijn ogen al opengegaan’, zegt John Wijngaards (86). Hij deed de priesteropleiding bij de missionarissen van Mill Hill en mocht de Koran niet lezen. ‘Ik ben in Nederlands-Indië opgegroeid en had van mijn vader geleerd dat de islam ook een belangrijke godsdienst is. Voor mij was dat heel normaal. Maar op het seminarie was de Koran een ‘‘verboden boek’’. Over tegenstemmen van het katholieke geloof hoorden we alleen iets uit de tweede hand. Ik vond dat ik als theologiestudent alles moest kunnen lezen. Toen besloot ik: mijn vrijheid van denken laat ik me niet meer afnemen.’



John Wijngaards, wetenschappelijk actievoerder voor veranderingen in de Rooms-Katholieke Kerk. - beeld beeld nd

