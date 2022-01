Een succesvolle kerkfusie vraagt geduld en begrip. ‘In de gesprekken was ruimte voor de pijn’

Vooruitlopend op de landelijke eenwording van twee gereformeerde kerken, zijn plaatselijk al tal van gemeenten gefuseerd. In Zoetermeer gaan drie gereformeerde kerken sinds 1 januari samen verder. ‘Het was niet meer uit te leggen waarom we twee gemeenten zijn.’

Henk Brouwer, Aubrey Linzey en dominee Arrie Mak (van links naar rechts) van samenwerkingsgemeente Het Lichtbaken in Zoetermeer.

Vooruitlopend op de landelijke eenwording van twee gereformeerde kerken, zijn plaatselijk al tal van gemeenten gefuseerd. In Zoetermeer gaan drie gereformeerde kerken sinds 1 januari samen verder. ‘Het was niet meer uit te leggen waarom we twee gemeenten zijn.’

Zoetermeer

Ruim dertig jaar waren er gesprekken tussen drie gereformeerde kerken in Zoetermeer. Vele avonden werd er vergaderd over het gezag van de Bijbel, de visie op de gereformeerde belijdenis, binding aan de kerkorde en toelating tot het avondmaal - en wat niet al. In uitgebreide epistels werden bezwaren ingediend en weerlegd.

Zoetermeer bewijst dat ook plaatselijke kerkfusies een lange adem vergen. Maar sinds 1 januari is het toch zover: christelijk-, vrijgemaakt- en Ned..

