Het pastoraat voor ouderen staat op een laag pitje: ‘Er zijn veel schrijnende gevallen’

Tal van ouderen, gelovig of niet, kampen met levensvragen die veelal onbesproken blijven. De Omega-cursus roert ze aan, van geloofskwesties tot vragen rond het levenseinde.

‘Veel ouderen vallen bij het pastoraat tussen wal en schip’, zegt dominee Fré van Roest, ouderenpastor in Zeist. 'Terwijl zij meer dan een derde van de gemeente vormen.’

Zeist

Houdt God ook van mijn niet-gelovige kleinkinderen? Moet je medisch alles doen wat kan, of is het op een gegeven moment genoeg? Hoe moet mijn begrafenis eruit zien? Kom ik wel in de hemel? Hoe ga ik om met mijn eenzaamheid, mijn geloofstwijfel, mijn gedachten dat ik niet verder wil leven?

Keer op keer merkt dominee Fré van Roest (71) tijdens zijn pastorale bezoeken dat ouderen met vragen rondlopen die hun leven bepalen, maar die ze met niemand bespreken. ‘Veel ouderen vallen bij het pastoraat tussen wal en schip’, is de ervaring van Van Roest, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Zeist.

Daarom ontwikkelde hij Omega, gespreksmateriaal dat zichtbaar maakt met welke vragen ouderen rondlopen. Omega - de laatste letter va..

