Diverse moskeeën ontvangen anti-islam ‘kerstkaarten’

Dat zegt Nourdeen Wildeman, voormalig woordvoerder van de Blauwe Moskee in Amsterdam, die daarover geïnformeerd is door het bestuur van de Blauwe Moskee en centrum De Middenweg in Rotterdam. De beide moskeeën ontvingen kaarten met teksten als ‘De islam is een leugen. De Koran is gif’.

Volgens Wildeman is het niet de eerste keer dat moskeeën rond christelijke feestdagen met dit soort acties te maken hebben. ‘Rond Pasen kregen naar mijn weten in ieder geval drie moskeeën bijvoorbeeld luiers toegestuurd. Op die luiers stonden teksten als ‘een paascadeau voor de jankerds in onze maatschappij’ geprint.’ <

