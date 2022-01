De Nationale Nieuwjaarszegen nodigt uit ‘om stil te worden’

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, sprak afgelopen zaterdag bij de EO de Nationale Nieuwjaarszegen uit. Tijdens de uitzending stond hij samen Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier stil bij manieren om rust te ervaren in deze onrustige tijd.

Den Haag

‘Waar vind je rust in deze onstuimige tijd?’, het is de vraag waarmee dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, de uitzending van de Nationale Nieuwjaarszegen 2022 bij de EO begint.

In en rondom de Haagse Kloosterkerk gaan de kijkers samen met hem op zoek naar manieren om rust te vinden voor het komende jaar. ‘Ik nodig u uit om stil te worden, te kijken naar kunst, te luisteren naar muziek en een verhaal, over heil en zegen voor het geheel van de samenleving.’

Horen, zien en het soms juist niet spreken vormen de leidraad door deze zoektocht. Ook voor Thomas Quartier. De Theoloog des Vaderlands denkt na over het aankomend jaar en staat stil bij vragen die een schaduw over onze tijd werpen...

