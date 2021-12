Een oudejaarspreek met grote gevolgen

Amersfoort

Op donderdag 31 december 1942 hield dominee Kees Boodt een oudejaarspreek in de gereformeerde Oosterkerk aan de Vlamingstraat in Delft. Al meer dan twee jaar drukte de Duitse bezetting zwaar op het land. In de week waarin dominee Boodt z’n oudejaarspreek hield, ontvingen alle burgemeesters het bevel om namen en adressen door te geven van jongemannen tussen de 20 en 24 jaar oud. Het was een aanloop naar de Arbeitseinsatz, de gedwongen tewerkstelling in Duitsland.

Dominee Boodt stond erom bekend dat hij de dingen bij de naam durfde te noemen. Bij zijn intrede in Delft, ruim een half jaar eerder, op 18 maart, had hij gezegd dat hij alleen Gods Woord zou brengen en dat zijn woorden niet iedereen ‘aangenaam in de oren’ zouden klinken..

