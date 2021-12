Kerkhistoricus Nissen keert terug naar rooms-katholieke kerk

Nijmegen

Dat schrijft hij in een bericht op zijn Facebook-pagina. Hij verliet de kerk twaalf jaar geleden omdat hij vond dat ‘regelzucht en hang naar rechtzinnigheid’ de overhand hadden gekregen. Nissen is momenteel voor anderhalve dag per week verbonden als predikant aan de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente in Nijmegen. In de zomer van 2022 legt hij zijn predikantschap neer, en keert hij terug naar ‘de kerk die ondanks alles toch altijd als mijn Moederkerk is blijven voelen’. De ‘protestantse vrijzinnigheid’ is nooit zijn thuis geworden, schrijft hij.

‘Ik vergelijk mijn ervaring graag met die van een emigrant: hij of zij verlaat het land van herkomst uit onvrede over de mogelijkheden die daar zijn, vindt die mogelijkheden doorgaan..

