Christelijk gereformeerden plannen landelijke biddag wegens coronapandemie

Den Haag

Het initiatief hiervoor komt van de classis ‘s-Gravenhage, die al in 1918 aangewezen werd om ‘in buitengewone tijden van kerk en wereld’ zo’n gebedsmoment uit te schrijven. Alle 181 plaatselijke gemeenten van het kerkgenootschap zijn inmiddels opgeroepen mee te doen, bevestigt CGK-predikant Laurens den Butter namens de classis, een vergadering van een aantal regionale CGK-kerken.

De CGK telt in Nederland zo’n 70.000 leden. ‘Het is nog wat vroeg om al een totaalbeeld te hebben, maar ik vermoed dat onze oproep breed gedragen wordt.’ De plaatselijke gemeenten van Katwijk, Scheveningen en Den Butters eigen gemeente in Rijnsburg hadden de classis maandagavond verzocht na te denken over een landelijk gebedsmoment. ‘Dit gebeurde het laat..

