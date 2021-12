Britse premier Boris Johnson: de Bijbel is voor boosteren

De Britse premier Boris Johnson vindt dat de boosterprik vervat is in de ‘leer van Jezus Christus’. Daarmee kreeg de kerstboodschap van aartsbisschop Welby een politieke vertaling.

Londen

Dat zei Johnson een een praatje voor televisie, vlak voor de kerstdagen. Hij gaf daarmee zijn eigen politieke en medische vertaling van de uitlatingen die de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, eerder deed: ‘Ik zou zeggen, ga een boosterprik halen, laat je vaccineren. Zo houden we van onze naaste. Onze naaste liefhebben is wat Jezus ons vertelde te doen.’

De Britse premier beaamde dat: ‘Dat is tenslotte de leer van Jezus Christus, dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf.’ Hij verpakte zijn boodschap in een video die was opgenomen voor zijn ambtswoning Downingstreet 10, met een vol opgetuigde kerstboom naast hem. De toonzetting van Johnson was bijna bruusk positief. Genieten, de familie op afstand bij elka..

