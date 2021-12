Oekraïners minder ongerust dan Nederland. ‘Juist in crisistijd bepaalt ons gedrag wie wij zijn als christenen’

Ede-Stepan

Russisch spierballenvertoon is niet onbekend in buurland Oekraïne, maar deze keer houdt het wel lang aan. Sinds enkele weken spelen troepenopbouw aan de oostgrens van Oekraïne en dreigende taal van de Russische president Vladimir Putin haasje-over.

Toch valt het op dat Oekraïners in Nederland minder ongerust zijn dan veel Nederlanders. Olena Pilipenko (23) woont in Ede en is getrouwd met Rob Ottink. Haar vader Wasja is voorganger van een protestants-christelijke gemeente in Stepan. Die plaats ligt tussen Lviv en de Oekraïense hoofdstad Kiev. ‘Bij Stepan moet je denken aan een dorp als Bennekom. Het is rustig en vreedzaam bij ons, het geweld in het oosten is ver weg. Natuurlijk is wat er nu gebeurt best dreigend en opva..

