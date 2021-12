Ruimte maken voor vrouwen in de kerk: ‘Mannen zijn de sleutel om kentering tot stand te brengen’

Dertigers en theologen Joël Boertjens en Mariecke van den Berg denken graag na over de rol van sekse en seksualiteit in de kerk. Een gesprek over bijbelfiguren in de marges, Jezus niet willen overvragen en waarom de zwijgteksten van Paulus een paardenmiddel zijn. ‘Tegenstanders zien vrouwen in het ambt vaak als een hellend vlak. Ik denk dat ze gelijk hebben.’