Kathedraal in Kaapstad luidt klokken voor Tutu

De kathedraal St. George in Kaapstad zal tot en met vrijdag elke middag haar klokken luiden ter ere van de zondag overleden Desmond Tutu (90). De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop leidde vanuit deze kathedraal campagnes en andere acties tegen apartheid.

Kaapstad

De kathedraal St. George in Kaapstad kwam bekend te staan als ‘de kathedraal van de mensen’ en werd een symbool van democratie. Tutu werd wereldberoemd vanwege zijn geweldloze strijd tegen apartheid en won in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

De kathedraal St. George zal ter ere van Tutu elke dag tien minuten lang de klokken luiden. De huidige aartsbisschop van Kaapstad, Thabo Makgoba, vraagt iedereen die de klokken hoort even stil te staan bij het overlijden van Tutu. Zijn begrafenis vindt op 1 januari plaats.

Aartsbisschop Tutu overleed zondag ‘vreedzaam’ in een verpleeghuis in Kaapstad. In Zuid-Afrika en ver daarbuiten werd bedroefd gereageerd op zijn overlijden. <

