Nationaal gebed voor vrede en meer verbinding in coronatijd: ‘Vragen om genade en vrede’

Hilversum

De Evangelische Omroep (EO) zendt dit Nationaal gebed, waarbij wordt gebeden voor vrede, verbinding, mildheid en eenheid, op zaterdag 15 januari live uit. Andere initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Missie Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

De initiatiefnemers zijn ‘getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in de samenleving en in geloofsgemeenschappen naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis’. Naast de gebeden, worden in de live-uitzending persoonlijke verhalen gedeeld over de manieren waarop de coronacrisis mensen raakt. Mensen worden opgeroepen om thuis mee te bidden of wanneer de coronamaatregelen dat toelaten, in kleine groepjes of samen me..

