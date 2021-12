‘Anders denken over de lockdown’ door een online retraite: ‘Isolatie kan juist mooi zijn’

Den Haag

De lockdown is voor de hele maatschappij een stap terug, maar voor kwetsbare groepen ‘echt problematisch’, merkt Oliver van Loo. Om hem heen ziet hij steeds meer mensen die last hebben van eenzaamheid en ook de hoop en het perspectief op een leven dat ooit weer ‘normaal’ wordt lijkt steeds kleiner te worden.

In dat breed gedragen gevoel van moedeloosheid ligt wat Van Loo betreft juist een verantwoordelijkheid voor religies en levensbeschouwelijke organisaties. Omdat hij het belangrijk vindt om in deze tijden om te zien naar elkaar, heeft Van Loo iets nieuws opgezet. Als lobbyist weet hij de juiste mensen te vinden om na te denken over een manier om mensen in deze tijd te ondersteunen.

videoboodschapZo vindt hij in pastoor Ad van..

