PvdA-wethouder Marinka Mulder verdiepte zich in het geloof: ‘Ik ben het leven meer gaan waarderen’

Verdiepen in de Bijbel en het geloof: Dat was een jaar terug het goede voornemen van Marinka Mulder, (32) PvdA-wethouder in Renkum. De politica, die ongelovig opgroeide, heeft er geen spijt van gekregen. ‘Geloven geeft mij het gevoel dat ik ergens volledig op kan vertrouwen.’