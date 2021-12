Buurtpastor Bettelies Westerbeek en dominee Alfred van de Weg: ‘Ergens ben ik jaloers op jouw manier van werken’

Onderdeel van Geloven in Moerwijk is de buurttuin, momenteel in winterrust. Door van deze duistere plek een fijne tuin te maken, wilde Bettelies Westerbeek (links) een boodschap brengen aan de wijk: jullie zijn het waard.

Ze zijn geboren in hetzelfde jaar, studeerden beiden theologie, maar namen een verschillende afslag: zij begon een ‘huis-tuin-en-keukenkerk’ in de armste wijk van Nederland. Bij de niet-wekelijkse vieringen schuiven ook betrokken niet-gelovigen aan. Hij werd hersteld-hervormd predikant in Apeldoorn, hecht aan de leerdiensten op zondagmiddag, en pleit in een boek dat hij dit jaar schreef voor kerkelijke drempelvrees.

Ze ontmoeten elkaar in de laatste weken van 2021 twee keer voor dit gesprek. De eerste kennismaking is in de voormalige pastorie in Moerwijk, Den Haag. Buurtpastor Bettelies Westerbeek moest nog wat regelen en komt later. Dominee Alfred van de Weg uit Apeldoorn is al binnengelaten door de in oranje bodywarmer gestoken Jolanda,..

