Desmond Tutu: wereldombudsman en mediapaus

Met aartsbisschop Desmond Tutu overlijdt een profetische figuur, die met zijn doortastendheid en charme in Zuid-Afrika velen voor zich won. Bovenal is hij bekend vanwege zijn gevecht tegen apartheid, samen met Nelson Mandela. De op 7 oktober 1931 geboren Tutu overleed op tweede kerstdag, 90 jaar oud.

Zijn morele stem maakte hem populair en leverde de koosnaam ‘the Arch’ op. Hij had altijd een inhoudelijke boodschap, soms verpakt in een bijzonder fel jasje - bijvoorbeeld als hij sprak over de staat Israël.

Tutu gaat daarnaast de geschiedenis in als voorzitter van ‘de’ waarheidscommissie. Via die weg wilde Zuid-Afrika verzoening tussen blank en zwart bewerkstelligen. Van dat streven was Tutu als christen de belichaming.

geweldloos verzet

Desmond Mpilo Tutu werd geboren in een arme familie in Klerksdorp. Hij wilde arts worden, maar dat was voor zwarte mensen verboden. Dus begon hij zijn carrière als leraar, net als zijn vader Zachariah. In 1955 diende hij echter zijn ontslag in, uit verzet tegen beperki..

