Israël wijst kritiek af: aantal christenen groeit

Jeruzalem

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken liet op Twitter weten dat ‘de steeds groeiende christelijke bevolking’ niet alleen ‘deel is van de bijzondere structuur van de Israëlische samenleving’, maar bovendien ‘volledige godsdienstvrijheid geniet’. Volgens de kerkleiders proberen extremistisch-joodse groepen christenen uit de oude stad van Jeruzalem te doen vertrekken.

Recente cijfers van het Israëlisch statistisch bureau laten zien dat het aantal christenen in Israël groeit; ze wonen vooral in het noorden. Jeruzalem telt 12.900 christenen. Er leven 182.000 christenen in Israël, 1,9 procent van de bevolking en 1,4 procent meer dan een jaar geleden. Van deze christenen is 76,7 procent Arabisc..

