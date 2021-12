‘Seksistisch’ kerstlied over Maria?

‘Mary, did you know’ groeide in dertig jaar uit tot een klassieker in het kerstrepertoire. Of moet het op de zwarte lijst, omdat het theologisch niet deugt en neerbuigend is tegen Maria?

‘Natuurlijk had Maria de boodschap van Gabriël gehoord en ja gezegd, maar ze was ook een jong meisje.’

Utrecht

Holly Scheer, een luthers theoloog, gooide vijf jaar geleden de knuppel in het hoenderhok. Zij noemde ‘Mary, did you know’ ‘het meest onbijbelse kerstlied’ dat er is. Ze telde in de tekst zeventien vragen, gericht aan Maria, of zij wel wist wat voor Kind ze zou krijgen en wat Hij voor de mensheid zou doen.

Op de meeste van die vragen is het antwoord gewoon ‘ja’, zegt Scheer – dat wist Maria allemaal heel goed. De engel Gabriël had haar verteld dat ze een kind zou krijgen dat ‘heilig’ zou worden genoemd en ‘Zoon van God’. Ze had ‘ja’ gezegd: ‘Laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd.’ Ze had haar eigen lofzang gezongen, over de grote dingen die de Machtige heeft gedaan. Dus hoezo zou je doen alsof het Maria allemaal maar overkwam,..

