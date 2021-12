Komt allen tezamen bij de volkskerstzang

De volkskerstzang, een van de evenementen die lijden onder de lockdown, verenigt protestant en katholiek, kerkelijk en onkerkelijk. De volkskerstzang was een initiatief uit 1953 van een Utrechtse ondernemer die in de kerk teleurgesteld was.

Op kerstavond 1964 bracht het radiobulletin van het ANP een bericht over een evenement op verschillende plaatsen in het land: de volkskerstzang. Bijzondere aandacht was er voor de volkskerstzang in de Margriethal in Utrecht. De bisschop van Den Bosch, monseigneur Rinus Bekkers, had er een slotwoord gesproken, meldde het ANP. ‘Hij zei dat voor de christelijke kerken de advent pas werkelijk zal aanbreken als katholieken en protestanten gemeenschappelijk proberen alles weg te nemen wat het uitzicht op het wezen van de eigen kerk belemmert.’ Beckers’ woorden waren vaag genoeg om er een oproep tot oecumene in te kunnen zien.

Brinkman was dat met hem eens en betrok er een collega bij, Anton Dronkers, evangelisatiepredikant in Utrecht...

