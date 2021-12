Vrolijk kerstfeest in Nederland, met eten en liederen van thuis. Nieuwkomers in Nederland vertellen hoe ze kerst vieren

Salloum Bolous viert Kerst online met zijn familie. ‘Ik heb het gevoel dat dit ons lot is.’

In het kale bijgebouw van het asielzoekerscentrum in Heerhugowaard is begin december geen kerstsfeer te bekennen. In de gangen is het stil en aan de muren van het lokaal hangen alleen een wereldkaart en materiaal voor Nederlandse taalles. Salloum Bolous (31) neemt wat aarzelend plaats achter een van de tafeltjes. Erg gezellig is het hier niet, vindt ook hij, maar toch leeft de gedachte aan Kerst wel bij hem. ‘In Syrië vieren we op 4 december Sint Barbara. Nadat we naar de kerk zijn geweest, zetten we dan altijd onze kerstboom op en versieren we die. Dan begint de kerstperiode. Dus nu begin ik al te denken hoe het zou zijn als ik daar was geweest.’

Het ..

