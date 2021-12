Intolerantie jegens homo’s komt onder moslims niet per se door religie

Als Europese moslims negatief denken over homoseksualiteit, komt dat niet per se door hun geloof. Intolerante ideeën kunnen voortkomen uit het land van herkomst, of zijn een reactie op zelf ervaren discriminatie.

In 2016 voer imam Ludovic-Mohamed Zahed, die zelf homoseksueel is, mee op de World Religion Boat, tijdens de botenparade van de Gay Pride.

Nijmegen

Dat blijkt uit deze week gepubliceerd onderzoek van de sociologen Niels Spiering (Radboud Universiteit Nijmegen) en Antje Röder (Philips University Marburg) onder 2.783 Europese moslims.

De situatie in het land van herkomst speelt vooral een rol bij de houding van West-Europese moslims die buiten Europa zijn geboren en opgegroeid. In Irak en Somalië staat bijvoorbeeld de doodstraf op homoseksualiteit. ‘Juist migranten die in die landen zijn opgegroeid zijn gemiddeld genomen negatiever over homoseksualiteit dan moslims die afkomstig zijn uit landen waar het niet strafbaar is, zoals Turkije en Macedonië,’ zegt Spierings.

Moslims die in West-Europa zijn opgegroeid laten hun houding juist sterker beïnvloeden door de nor..

