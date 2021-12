Martin (75): ‘Met Kerst denk ik altijd terug aan dat ene, bijzondere jaar’

O, die rijkgedekte tafel van vroeger! Of de lichtjes buiten en samen naar de kerk. Wat maakt voor kinderen én voor wie vroeger kind was Kerst zo’n betoverend feest? Martin Rep (75) woont in Bussum.

‘Met Kerst denk ik altijd terug aan dat ene, bijzondere jaar. Het was 1954. Samen met mijn vader, moeder en twee broers vierden we Kerst. De voorkamer van ons huis werd gebruikt als sigarenwinkel. De etalage was prachtig versierd, met sneeuwvlokjes op de ruit. We hadden geen kerstboom. Niet omdat we dat zo’n heidens symbool vonden, zoals de kerk dat vond, maar simpelweg omdat we er geen plek voor hadden. Mijn moeder versierde de ruimte wel, met takken, kerstklokken van papier en lange kaarsen op tafel.

Op de zaterdagochtend van 25 december wandelden we naar de Zuiderkerk in Zaandam en woonden we de kerkdienst bij..

