Adrielle (9): ‘Ik denk dat God ook luistert naar ons concert. Dat maakt me niet zenuwachtig’

O, die rijkgedekte tafel van vroeger! Of de lichtjes buiten en samen naar de kerk. Wat maakt voor kinderen én voor wie vroeger kind was Kerst zo’n betoverend feest? Adriëlle Roetman (9) woont in Bennekom.

‘Al bijna drie jaar zit ik op kinderkoor Spring. We oefenen elke vrijdagmiddag, behalve als het vakantie is. Vorig jaar kon ons kerstconcert niet doorgaan door corona. Dat vond ik heel jammer. Gelukkig mochten we daarna wel weer optreden, bijvoorbeeld in de tuin van het bejaardentehuis. De oude mensen hadden de deur opengezet, zodat ze ons konden horen.

Dit jaar geven we een kerstconcert in een grote kerk in het dorp. Helaas moet dat zonder publiek. Maar er wordt een film gemaakt van het concert, zodat iedereen het thuis kan bekijken. Ik heb er heel veel zin in. Ik weet al wat ik aan ga trekken: mijn donkerblauwe kerstjurk met zilveren sterretjes.

We..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .