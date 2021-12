Terence (40): ‘Ik onderschat corona niet, maar ik ben zeker van de nabijheid van mijn God’

O, die rijkgedekte tafel van vroeger! Of de lichtjes buiten en samen naar de kerk. Wat maakt voor kinderen én voor wie vroeger kind was Kerst zo’n betoverend feest? Terence de Lima (40) woont in Voorschoten.

‘Traditiegetrouw gaan mijn vrouw en ik en onze twee kinderen op kerstavond naar familie in de buurt. Tegen twaalf uur ’s nachts bellen we aan en wensen we elkaar een gelukkig kerstfeest. Op eerste kerstdag kwamen we altijd samen met mijn familie, op tweede kerstdag bezoeken we de familie van mijn vrouw. Maar sinds mijn moeder zo’n twee jaar geleden overleed, zijn we nog een beetje op zoek naar hoe we Kerst moeten vieren, wat onze nieuwe tradities worden.

Het komt vast goed. We spreken af met mijn broers en zussen en hun kinderen om samen te eten en te bidden. Voor ons – wij hebben Molukse roots – bete..

