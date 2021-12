Elvire (32): ‘Een kaartje sturen is zo makkelijk. Je schrijft er ‘liefs en een fijne Kerst’ op en je bent klaar’

O, die rijkgedekte tafel van vroeger! Of: die lichtjes buiten, en samen naar de kerk. Wat maakt voor kinderen én voor wie ooit kind was Kerst zo’n betoverend feest? Elvire Bus (32) woont in Harderwijk.

‘Samen met mijn man run ik de webshop Lifeprints. We verkopen inmiddels al zes jaar kaarten en posters met christelijke teksten. Voor Kerst hebben we elk jaar een speciale collectie. Nu hebben we kaarten met teksten zoals ‘Ere zij aan God de Vader, Ere zij aan God de Zoon’ en ‘Zijn naam zal zijn Hoop voor de hele wereld’.

Dit jaar keek ik op Facebook en ik zag hoeveel verdeeldheid er was over corona, ook onder christenen, binnen gezinnen en kerken. Zo veel verschillende meningen en felle reacties, het maakte me verdrietig. Hoe mooi zou het zijn, dacht ik, om juist met Kerst elkaar een kaartje te sturen en de eenheid te zoeken.

