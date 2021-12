Sommige evangelische kerken negeren advies en zijn wél open tijdens kerstnacht

Amersfoort

Het CIO adviseert om zo veel mogelijk diensten digitaal uit te zenden en alleen in uitzonderlijke gevallen maximaal vijftig kerkgangers fysiek te laten deelnemen. Uit een rondgang van deze krant blijkt dat een aantal evangelische kerken in Nederland toch diensten organiseert waar publiek welkom is.

Onder andere bij Doorbrekers in Barneveld, Best Life Church in Utrecht en GODcentre Gouda zijn kerkgangers fysiek welkom bij de kerstnachtdiensten. ‘Onze kerstnachtdiensten en gewone diensten zijn online en fysiek bij te wonen’, licht voorganger Peter Paauwe van Doorbrekers per email toe. ‘Inmiddels zitten we in een derde lockdown. De mentale en geestelijke nood groeit in Nederland. Als kerk spelen we een belangrijke r..

