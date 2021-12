Gor Khatchikyan keert zich tegen prikplicht: ‘Maar medisch gezien is vaccineren verstandig’

Een vaccinatieplicht is geen goed plan, stelt arts en spreker Gor Khatchikyan. Hij vindt dat de discussie over vaccineren erg fel wordt gevoerd. ‘Ik wil geen schuldigen zoeken. We kunnen corona niet beheersen.’

Dat zegt Khatchikyan in de ND-podcast Dick&Daniël Geloven Het Wel. De arts constateert dat de discussie over vaccineren is verhard. ‘Ik heb geleerd dat Nederland een tolerant land is, maar dat zijn we niet meer. We zijn agressief naar elkaar als het om vaccineren gaat. De overheid doet daaraan mee. Die heeft geen idee waarom mensen zich niet vaccineren, maar zet hen wel weg.’

Ook onder christenen merkt Khatchikyan polarisatie als het gaat over vaccinatie. ‘Ik krijg berichten van mensen die niet durven te vertellen dat ze gevaccineerd zijn, uit angst voor de reacties. Aan de andere kant zijn sommige gevaccineerden zodanig fel dat niet-gevaccineerden niet durven te vertellen dat ze zich niet willen laten prikken.’

bij de vijand horenD..

