Miljardair verlaat mormonen vanwege lhbti-beleid en omgang met geld

Salt Lake City

Jeff Green, oprichter van reclametechnologiebedrijf AdECN, uitte zijn bedenkingen in een brief aan Russell Nelson, de president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen, ook bekend als de kerk van de mormonen. In die brief verwijt hij de kerk wereldwijd schade aan te richten op het gebied van burgerrechten, vrouwenrechten, rassengelijkheid en lhbti-rechten.

Ook verwijt Green de kerk niet eerlijk te zijn over haar geschiedenis en financiën. Volgens hem heeft de kerk meer dan 100 miljard dollar verzameld, afkomstig van vooral arme mensen. Green, die met zijn 5 miljard dollar wordt beschouwd als de rijkste man van Utah, heeft officieus al tien jaar geleden de kerk vaarwel gezegd, maar zegt nu dus o..

