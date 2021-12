Predikant Joost Röselaers: ‘we kunnen het donker beteugelen door God toe te laten in ons leven’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: remonstrants predikant Joost Röselaers (42).

‘Het votum en groet, een Bijbellezing, het Onze Vader en de zegen; iedere kerkdienst moet een aantal van deze onderdelen bevatten. Dat zeg ik ook altijd als ze mij vragen om een dienst te leiden. Willen ze hier iets vanaf doen, dan kunnen ze beter een iemand anders zoeken. Deze voorwaarde geldt ook voor Preek van de Leek-diensten, uitvaartdiensten, doopdiensten, huwelijksdiensten waarvoor ik regelmatig gevraagd wordt. Anders word ik als predikant een soort ceremoniemeester.

Laatst hebben we als kerk in Vrijburg een mission statement opgesteld. Ik heb er toen samen met anderen voor gepleit om te spreken van een c..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .