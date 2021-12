Jan Pool roept christenen op om samen te bidden en vasten: ‘Gods wijsheid in coronacrisis nodig’

Jan Pool: 'We hebben in de coronacrisis veel gediscussieerd, en dat heeft ook zijn plek, maar bidden is het belangrijkste.'

Haarlem

Waarom dit initiatief?

‘De laatste weken denk ik na over de periode waarin we zitten. We komen geen stap verder met al die verschillende meningen. Discussiëren levert niets op. Daarmee wordt deze crisis niet opgelost. En de problemen waar we voor staan zijn immens. Het deed mij denken aan het verhaal van koning Josafat van het koninkrijk Juda (1 Koningen 22). Hij stond ook voor een enorme crisis, en kwam tot de erkenning dat hij de vijand onmogelijk zelf kon verslaan.

Wij zitten ook in zo’n impasse. Na twee jaar is de vijand, het coronavirus, nog niet verslagen, en zitten we weer in lockdown. De pijn, de frustratie en het verdriet daarvan ervaar ik ook. Mensen zijn murw geslagen. Als christenen hebben we een geweldig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .