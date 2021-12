Oekraïens-Orthodoxe Kerk wil overstappen naar Westerse kerstdatum

Kiev

Metropoliet Epiphanius van Kiev zei tegenover Radio Svoboda dat zijn kerk binnen tien jaar zal overstappen op de gregoriaanse kalender. Ook verschillende andere orthodoxe kerken gebruiken deze, in 1582 door paus Gregorius XIII ingevoerde kalender, maar de orthodoxe kerken in de Oost-Slavische landen Rusland, Belarus, Bulgarije, Servië en Macedonië en Oekraïne houden aan de juliaanse kalender vast. Daar valt 25 december op 7 januari in de gregoriaanse kalender. Civiele kalenders in deze landen volgen wel de gregoriaanse kalender.

Het patriarchaat van Moskou, dat zeven jaar na de invoering van de nieuwe kalender werd opgericht, hield vast aan de oude kalender om zich van de ‘ketterse’ christenen in het Westen te onderscheiden.

