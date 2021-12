Wat zijn de meest gebruikte zoekwoorden van digitale bijbellezers?

In oktober dit jaar verscheen de NBV21, de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Koning Willem-Alexander nam in de Grote Kerk in Den Haag het eerste exemplaar in ontvangst.Â

Mensen zijn ook vaak op zoek naar bijbelteksten over hoop, wijsheid en vertrouwen, blijkt uit de zoekgegevens over 2021 van bijbelplatform debijbel.nl van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. ‘De gegevens laten zien dat bijbellezers op zoek zijn naar positieve inspiratie uit de Bijbel’ zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het bijbelgenootschap. ‘Verder zie je – bijvoorbeeld aan de meest gelezen blogs – dat mensen een weg zoeken in de coronacrisis.’

Net als in 2017 en 2019 is Psalm 23 (‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’) het meest gelezen bijbelgedeelte in de digitale versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. In de NBV21, de herziene vertaling die dit jaar verscheen, werd Lucas 1 (de aankondiging van d..

