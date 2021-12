‘Dementiedominee’ Tim van Iersel: ‘De essentie van Kerst komt door de vieringen meer bij me binnen’

De jaarlijkse kerstvieringen vormen een van de hoogtepunten in het werk van de 38-jarige Van Iersel. Hij werkt voor Woonzorgcentra Haaglanden in drie verpleeghuizen in Den Haag als geestelijk verzorger. Door de coronamaatregelen viert hij Kerst met de ouderen in kleinere groepen. ‘Daardoor is het eigenlijk alleen maar mooier.’

Wat vindt u mooi aan de kerstvieringen?

‘Ouderen hebben veel herkenning bij de kerstliederen en zingen die uit volle borst mee. Dat is mooi om te zien. In de tien jaar dat ik dit werk doe, heeft Kerst voor mijzelf ook meer betekenis gekregen. God legt zichzelf als een kind kwetsbaar in de handen van mensen.

Als baby was Jezus afhankelijk van mensen die hem verzorgen met eten en drinken. Mensen die bij wijze van spreke..

