Op het bekendste plein van Amsterdam-West is er tijdens de feestdagen ruimte voor rouw

De werknemer van het kasverhuurbedrijf dacht dat hij iets gezelligs zou gaan bouwen, zo vlak voor Kerst. De glazen kas midden op het Mercatorplein die hij vandaag in elkaar zet, blijkt een ander doel te hebben. Aan de randen van het plein in Amsterdam-West hangen al banners: ‘Deel wie je mist en waar je dankbaar voor bent. Vieren en rouwen in december. Dat verbindt de buurt.’

Een van initiatiefnemers, theoloog Rikko Voorberg, komt net met koffie aanlopen voor de opbouwers. Hij schreef begin deze maand een column in het Nederlands Dagblad over een buurtbewoner die hij eerder dit jaar sprak. Ze miste een plek voor rouw. Ze had haar kindje moeten begraven nadat het twee dagen had geleefd. Ze vertelde over de vaak misplaatste woorden ..

