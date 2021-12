Advies na onderzoek: alle Lutherstraten in Berlijn omdopen

Berlijn telt 290 straatnamen die genoemd zijn naar een antisemiet of iemand die zich vijandig over Joden uitliet. De deelstaatregering vindt het tijd voor een brede discussie.

Een belangrijke verkeersader in Berlijn heet nu nog naar Luther.

Berlijn

Negen straten en een plein in Berlijn zijn naar de zestiende-eeuwse Maarten Luther genoemd. Die moeten een nieuwe naam krijgen, vindt journalist politicoloog Felix Sassmannshausen. In opdracht van de deelstaatregering van Berlijn bracht hij alle Straatnamen in kaart die een link met antisemitisme hebben; hij telt er 290.

In zo’n honderd gevallen beveelt hij een hernoeming aan. Dat geldt voor alle straten naar Luther zijn genoemd, inclusief de Junker Jörgstraße, naar Luthers schuilnaam als onderduiker op de Wartburg. Met zijn antisemitische geschriften was Luther een wegbereider voor het ‘christelijk gemotiveerde antisemitisme’, vindt de adviseur.

Maar ook de Pastor-Niemöller-Platz (met gelijknamig metrostation) moet een andere naam ..

