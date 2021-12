Hoe mooi zou het zijn als de klokken in de kerstnacht gezamenlijk geluid worden?

Electronicus Ger de Kok regelt in zijn protestantse gemeente in Nootdorp als vrijwilliger van alles wat met techniek te maken heeft. Met evenveel plezier schiet hij de rooms-katholieke Nootdorpers te hulp. Toen hij kort geleden aan het klokkenmechaniek van de katholieke Sint-Bartholomeüskerk sleutelde en de drie mooie kerkklokken zag, dacht hij: hoe mooi zou het zijn als deze klokken in de kerstnacht gezamenlijk geluid worden?

U wilt dat de kerstnacht wel een heilige, maar géén stille nacht wordt?

‘Ja, dat is het idee. Op kerstavond, van tien uur tot kwart over tien, luiden we in Nootdorp de klokken van de katholieke en de protestantse kerk. Dat is een mooi alternatief voor alle kerstnachtdiensten die gecanceld zijn. We hopen dat dit initi..

