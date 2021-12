Daar waar God is, is de plek heilig. Maar waar alles gelijkvloers is, blijven leiders net zo hard nodig

Amersfoort

Het podium doet wat met iemand. Dat zal iedereen die er geregeld op staat beamen. Binnen de kerk wordt het platform gebruikt om kerkleden op God te laten richten. In evangelische kerken hebben de mensen op het podium soms onbedoeld een ‘celebrity status’ gekregen. Verruilen we dat podium nu voor een plek in het publiek?

Van oudsher staat het altaar in de katholieke, anglicaanse, lutherse en orthodoxe kerken op een centrale plaats. In de liturgie van deze kerken speelt het altaar vooral een rol bij het avondmaal of eucharistie: de viering van de maaltijd van de Heer. Meestal is dat voorin de kerk, zoals in het protestantisme, waar alles om de preekstoel draait.

Tijdens de reformatie zijn de altaren in de protestantse kerken ..

