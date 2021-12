Jongbloed-Statenvertaling gaat over naar de Gereformeerde Bijbelstichting

Heerenveen

De Statenvertaling wordt momenteel door twee partijen in Nederland uitgegeven, de GBS en Jongbloed. Oorspronkelijk werd deze vertaling, die dicht bij de grondtekst van de Bijbel staat, uitgegeven in 1637. Lezers van de Statenvertaling vormen een hechte en stabiel blijvende lezersgroep. Daarbinnen is de groep lezers van de Statenvertaling die Jongbloed uitgeeft ‘bescheiden in omvang’, aldus een verklaring van beide partijen. Daarom is het een ‘logische keuze’ dat de Statenvertaling voortaan door één partij uitgegeven wordt. <