Dit zijn onze tien best gelezen geloofsverhalen van 2021

2021 is bijna voorbij, hét moment om terug te blikken op dit bijzondere jaar. Hieronder vindt u een selectie van de best gelezen verhalen uit de rubriek Geloof & Kerk.

Deze best gelezen geloofsverhalen zijn niet alleen artikelen met hoge bezoekcijfers, maar ook verhalen met een bovengemiddeld lange leestijd. Van een onderzoek over seksisme in de kerk, tot een interview met Herman Finkers en Hanna Rijken over liturgie en de acht redenen voor het succes van Mozaiek.

1. Even geen contact meer met je vrienden door coronadiscussies? ‘No way!’, zegt voorganger Arjen ten Brinke

Voorganger Arjen ten Brinke van Mozaiek033 riep mensen in november op om in deze steeds verder polariserende samenleving de ander lief te hebben. ‘Juist als het schuurt, en als het spannend wordt.’ ‘We vinden zo veel met z’n allen over de coronamaatregelen, vaccinaties en 2G. Misschien vergeten we daardoor het eerste gebod: liefhebben. Het is een werkwoord. Het is de telefoon pakken en die vriend of vriendin bellen. Het is naar iemand toestappen. Ook als je het niet eens bent met iemands standpunt. Juist nu worden we uitgedaagd van elkaar te houden.’

2. Kandidaat Dirk Baarssen wacht al acht jaar op een beroep: ‘Volgens mij ben ik geen scherpslijper. Maar ik ga niemand uit de weg’

Dirk Baarssen wacht al meer dan acht jaar op een beroep. Stilzitten deed hij al die tijd niet. Hij voltooide zijn proefschrift, over een achttiende-eeuwse ‘oude schrijver’; onlangs behaalde hij zijn doctorstitel. Is hij misschien te streng, schrikt dat de gemeenten in zijn bevindelijke kerkverband af? Dat anderen soms wel twintig beroepen krijgen, vindt hij wel lastig. ‘Ik kan daar heel menselijk over denken, maar ik weet gewoon niet hoe het komt.’

3. Herman Finkers en Hanna Rijken trekken volle kerken: ‘Iedereen wordt geraakt door schoonheid’

Het zijn nogal klassieke producten waarmee cabaretier Herman Finkers en musicus Hanna Rijken de wetten van ontkerkelijking en secularisatie weten te tarten. In ‘hun’ kerken geen flitsende mediashow, maar een gregoriaanse mis en een choral evensong. En toch blijft geen bank of stoel onbezet. Finkers: ‘Ik heb weleens gezegd dat mijn voorkeur uitgaat naar de combinatie van een zo traditioneel mogelijke liturgie en een zo progressief mogelijke maatschappijvisie.

4. Dominee Kort van de Mieraskerk in Krimpen had zelf corona: ‘Ik dacht dat het sterven zou worden’

In de eerste helft van het jaar was dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel veelvuldig in het nieuws. Zo richtte Tim Hofmans YouTube-programma Boos zich op de oud-gereformeerde predikant, na uitspraken over homoseksualiteit. Daarnaast bleef zijn kerk in de lockdown begin dit jaar fysieke diensten beleggen, waar journalisten op afkwamen. Kort wilde aanvankelijk niet met de media praten. Toch wil hij aan deze krant zijn verhaal doen. Een portret van een leeuw op de preekstoel, die een lam in de persoonlijke omgang blijkt te zijn.

5. Dominee Alexander Noordijk: ‘Het is oké als iemand zegt: ik vind het lastig dat jij predikant bent’

Toen hij uit de kast kwam, probeerden oudsten in zijn evangelische gemeente hem van zijn homoseksualiteit af te bidden. Geestelijke verkrachting, noemt Alexander Noordijk het met de kennis van nu. Later werd hij, samen met zijn man Kai, bedreigd en ontsnapten ze ternauwernood aan een aanslag. ‘Mijn homo-zijn is zó niet relevant. Mijn identiteit ligt in Christus, dat is wat ik geloof.’

6. Tegen vrouwen in de kerk wordt ánders gedaan. ‘Dit is echt een punt van zorg’

Meer dan de helft van de vrouwelijke voorgangers krijgt ongewenste opmerkingen over kleding of uiterlijk en een nog groter deel, bijna 60 procent, van de vrouwen merkt dat er aan haar competenties als voorganger wordt getwijfeld. Het overgrote deel van de vrouwelijke voorgangers in Nederland, bijna negen op de tien, voelt zich bij hun werk in de kerk ongelijk behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s, bleek uit onderzoek van het Nederlands Dagblad in juni. Pastoor Joke Kolkman en dominee Anneke Cluistra reageren op het onderzoek.

7. Van dominee naar wiskundedocent: ‘Ik dacht dat God alleen onder voorwaarden van mij hield’

In de serie Uitgepreekt kwamen voorgangers aan het woord die hun ambt hebben neergelegd - al dan niet gedwongen. Met welke verwachtingen begonnen ze aan hun werk en waarop liepen ze vast?

Een ‘zware’ hervormde dominee - zo kon je Leo van Rees (1981) wel noemen toen hij in 2007 predikant werd van de hervormde gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert. ‘Het was een goede match: een kerk met oude psalmen, geen vrouw in het ambt - vergelijkbaar met mijn achtergrond.’ Al snel begint hij weg te groeien bij het geloof van zijn kerk en zijn jeugd. Het leidt in 2015 tot een min of meer gedwongen afscheid.

8. Arnold Huijgen pleit voor meer aandacht voor Maria: ‘Wie van ons is zo dicht bij Jezus geweest?’

Veel aandacht schenken aan Maria leidt alleen maar af van Jezus, vinden de meeste protestanten. Maar daarmee zijn ze een paar essentiële dingen vergeten, zegt de christelijk-gereformeerde hoogleraar Arnold Huijgen. ‘Je zet toch ook een foto van je overleden vader of moeder neer?’ Huijgen schreef een boek, waarin hij pleit voor meer aandacht voor Maria, dat werd bekroond met de titel Theologisch boek van het jaar 2021.

9. Dit zijn de acht redenen voor het succes van Mozaiek. ‘Het is een ideale EO-kerk’

De evangelische gemeente Mozaiek groeide uit tot een megakerk met in normale tijden vierduizend bezoekers van de zondagse diensten. Twee jaar geleden begon Mozaiek033 in Nijkerk, waar tot aan de uitbraak van corona in het voorjaar van 2020 gemiddeld duizend bezoekers per zondag kwamen. De crisis heeft de leiding van Mozaiek er niet van weerhouden verder te gaan met voorbereidingen voor het stichten van nieuwe kerken. Wat zijn de succesfactoren van deze snelgroeiende kerkenfamilie?

10. Henri Nouwens boodschap werd nooit mainstream. ‘Beseft Nederland wel hoe groot hij is?’

Hij vond dat hij iets terug moest doen. Presentator en uitgever Leo Fijen heeft naar eigen zeggen zo veel geleerd van priester en schrijver Henri Nouwen, dat hij in augustus, 25 jaar na het overlijden van Nouwen, een gelijknamig magazine uitbracht. Eenmalig verscheen Henri, over de persoon, zijn gedachtegoed en zijn invloed. Henri Nouwen (1932-1996) is onder meer bekend van het boek Eindelijk thuis. Hierin denkt hij aan de hand van Rembrandts schilderij van de thuiskomst van de verloren zoon na over de drie rollen van de broer, de verloren zoon en de vader.