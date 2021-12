‘The Passion’ met Pasen voor het eerst op Duitse TV te zien

Keulen

De Duitse versie van The Passion had al in 2020 op de buis te zien moeten zijn, maar werd toen vanwege de coronapandemie afgelast. In 2021 lukte het eveneens niet. Voor 2022 staat het volgens de televisieproducent nu zodanig gepland dat de zender ‘flexibel op beperkingen en maatregelen kan reageren’.

De producent kondigt tegenover het radiostation Domradio de deelname van ‘een groot aantal prominente acteurs en zangers’ aan. The Passion wordt in Duitsland uitgezonden vanuit de stad Essen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .