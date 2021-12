‘In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord die spreken wil tot elk geslacht, Hij werd geboren in de nacht.’ Zo luidt het eerste couplet van gezang 150 uit het Liedboek voor de Kerken. Een lied waarvan de tekst erg passend is bij de inhoud van deze editie van ’t Verschil. Het gaat in deze bijlage over de kracht van Gods Woord. We leven toe naar Kerst, we gedenken de geboorte van Jezus Christus. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God gaf ons licht in de duisternis. Wij mogen dat licht verspreiden, door woord en daad, en dat is ook wat Wycliffe Bijbelvertalers, Verre Naasten, Stichting Hulp Oost-Europa en TWR doen in hun dagelijks werk. We hopen dat u geraakt en bemoedigd zult worden door de verhalen en getuigenissen van mensen werkzaam of woonachtig in verschillende delen van de wereld en dat u zelf ook (opnieuw) wordt aangespoord om de blijde boodschap van hoop en licht te verspreiden. Want dat heeft nog steeds kracht in de harten en levens van mensen.